De kracht van de markt: 'Een verse stroopwafel loopt altijd'

De markten in Nederland hebben het lange tijd moeilijk gehad vanwege het coronavirus. Markten werden afgelast of uitgedund en dan is er vaak nog de concurrentie van een supermarkt in de buurt. Stroopwafelverkoper Piet op de Zwijndrechtse markt maakt zich in zijn geval het minst zorgen om dat laatste: "Als je gewend bent aan verse stroopwafels, wil je namelijk niet anders."

Piet (74) staat al ruim vijftig jaar op de markt. Eerst met koek en brood, maar sinds twintig jaar met vers bereide stroopwafels. De Zwijndrechtse markt is voor hem een goede: "Ik krijg hier niet alleen marktklanten, maar ook mensen die hun boodschappen doen bij de supermarkt en dan alleen even gauw een stroopwafel bij mij komen kopen. Ik sta daar goed voor", zegt hij terwijl hij uitkijkt op de ingang van de Albert Heijn.

Bezig blijven

Hoewel Piet de pensioenleeftijd al lang bereikt heeft, verveelt het werk op de markt hem nog altijd niet. Nog twee dagen per week 'markt' hij in de Drechtsteden. "Je moet toch een beetje bezig blijven, thuiszitten is ook niets. Als je gewend bent om altijd buiten te zijn, dan word je niet gelukkig als je thuis zit."

Zijn 14-jarige kleinzoon helpt Piet donderdagochtend een handje in Zwijndrecht. Ambities om de kraam over te nemen, heeft hij niet. "Daar zijn ze tegenwoordig ook allemaal te slim voor", zegt opa. Zijn kleinzoon vervolgt: "Ik denk dat mensen over een paar jaar alleen nog maar in de supermarkt hun spullen kopen."

De kracht van de markt

Daar is opa Piet het niet mee eens. "Een verse stroopwafel loopt altijd, dat kunnen mensen niet in de supermarkt kopen. Er komen hier wel eens mensen die zeggen: 'Ik had ze voor mijn man meegenomen van de supermarkt, maar die scheldt me verrot. Ik ben blij dat je er weer bent!'. Dát is de kracht van de markt."

Hij merkte dat de markt de afgelopen decennia in populariteit afnam. Piet legt dat vooral bij het feit dat steeds meer vrouwen zijn gaan werken en dat de supermarkten een steeds groter aanbod hebben. "Vroeger waren er geen supermarkten en had je veel kleine winkeltjes. Tóen kwamen mensen veel naar de markt. Nu niet meer in die mate."

Maar zorgen om zijn eigen kraam maakt hij zich niet. "Als je gewend bent aan een verse stroopwafel, wil je niets anders meer."