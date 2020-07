Verdachten komen weg met miljoenenfraude door fout justitie

De rechtbank in Rotterdam legt geen straffen op in een grote fraudezaak rond Chinese restaurants. Volgens de rechter heeft justitie een grote fout gemaakt door journalisten te laten meekijken met het onderzoek.

In deze zaak stonden vier mannen uit Rotterdam en Schiedam terecht. Zij hebben de belastingdienst voor miljoenen euro’s opgelicht door inkomsten van Chinese restaurants te verzwijgen. De rechter zegt dat celstraffen van meerdere maanden gepast waren geweest.

Tijdens de rechtszaak bleek dat het OM en de FIOD samenwerkten met een documentairemaker. De bedoeling was om een tv-uitzending te maken over de fraude. De journalisten hadden inzage gekregen in de politieonderzoeken en de persoonlijke gegevens van de verdachten.

De rechtbank en de advocaten waren daar niet van op de hoogte. De privacy van de verdachten is geschonden. De rechter was vooral boos dat justitie had verzwegen dat er een documentaire in de maak was. Rechter Jacco Boek: "Wij hebben ons afgevraagd, waarom heeft u dit toch gedaan, officier van justitie? Dit kan écht niet."

In de beslissing om geen straf op te nemen, neemt de rechtbank ook mee dat de belastingschuld en de boetes inmiddels zijn betaald. De affaire staat bekend als de Sumo-zaak, naar de Chinees-Japanse keten.