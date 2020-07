Handen vol door corona: 'overweldigende' belangstelling voor camping Zonnehoeve

Alle vijftig campingplaatsen van camping Zonnehoeve in Oudenhoorn zijn bezet. Gerben en Sanne de Groot kregen vlak voor de uitbraak van de coronacrisis de sleutel van het complex, maar de camping moest al dicht voordat het hoogseizoen begonnen was. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, staat de telefoons roodgloeiend.

Sanne kan het nauwelijks geloven. "Het is mega overweldigend", zegt ze. "Eerst sta je leeg en sta je te wachten op je gasten. Nu hebben we afgelopen weekend dertig gasten moeten afwijzen, omdat we al zo vol zitten. Het is de omgekeerde wereld."

"Als je nu kijkt, dan zie je kinderen spelen en skelteren. Dat is het tegenovergestelde van wat eerst was", vult Gerben aan.

Corona-maatregelen

Gerben en Sanne hebben ervoor gekozen om, in tegenstelling tot een aantal andere campings, bijna geen zichtbare corona-maatregelen op de camping te plaatsen. "Het is een hot nieuwsitem. Iedereen heeft het erover. Wij vinden dat je op vakantie dat een beetje mag vergeten, maar uiteraard wel met alle maatregelen die we allemaal kennen", legt Gerben uit.

Campinggasten nemen hun verantwoordelijkheid, vindt Gerben. "Misschien dat ze dit wel extra doen, maar dat weet ik niet. Het gaat hartstikke goed." Een oudere campinggast sluit zich hierbij aan. Hij woont in Hellevoetsluis, dat vlakbij camping Zonnehoeve ligt. Samen met zijn vrouw en kleinkinderen geniet de man van de vakantie.

Ik denk dat iedereen wel weet wat wél of niet mag. Anders krijg je weer het betuttelende, met een stickertje hier en daar."

Een koppel uit Zuidland, dat tegenwoordig in Zoetermeer woont, merkt ook dat de campinggasten zich aan de corona-maatregelen houden. "Je hebt hier ook de ruimte. Het is hier ruim opgezet."



Archieffoto: de lege camping Zonnehoeve in Oudenhoorn

'Achterstand haal je niet meer in'

Gerben en Sanne draaien nu goed met camping Zonnehoeve. "Het is wel een lastige branche, waarin je in zes maanden het geld moet verdienen. We zijn twee maanden dicht geweest. Dat is een behoorlijke achterstand die je niet zomaar inhaalt", zegt Gerben.

Over belangstelling heeft familie De Groot op Camping Zonnehoeve in elk geval niet te klagen. "Tot half augustus zit het helemaal vol", vertelt Sanne. "Daarna zijn er een paar gaatjes, dus vanaf dan kun je weer proberen om hier te reserveren."

