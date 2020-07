Asbest zorgt voor extra problemen bij gaslek in IJsselmonde

In Rotterdam-IJsselmonde is donderdagmiddag een flatgebouw ontruimd vanwege een gaslek. Het verhelpen van het gaslek duurt langer dan gepland, omdat eerst een partij asbest weggehaald moet worden.

Asbestverwijderaar was bezig in de flat aan de Bichon van IJsselmondelaan. De medewerkers hebben daarbij

een gasleiding geraakt. Daarna is de flat met twaalf appartementen ontruimd.

Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten, maar de flat zit rond 16:30 uur nog steeds zonder gas. De leiding kan pas gerepareerd worden als al het asbest is verwijderd. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren niet alle bewoners thuis. Rond de tien mensen moesten hun huis uit.