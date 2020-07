Recordaantal studenten Erasmus Universiteit bereidt zich online voor op het nieuwe universitaire jaar

Deze zomer hebben 1350 jongeren zich opgegeven om een vliegende start te maken. “Het is prachtig om te zien dat deze generatie studenten ontzettende gemotiveerd is om het beste uit hun studie te halen,” zegt de organisatie van het PAP.

Voorbereiding op het studiejaar volledig digitaal

Is het opmerkelijk dat er juist nu zo’n vraag is naar extra voorbereiding op de studie? "Juist niet! Door de coronacrisis is alles anders, en een beetje ‘extra zekerheid’ is voor veel mensen welkom." Om de studiebegeleiding toch voor elkaar te krijgen, heeft de universiteit besloten om alles digitaal te doen.

Dat levert voordelen op, bijvoorbeeld voor de internationale studenten. De Erasmus Universiteit denkt er over na om volgend jaar, naast de fysieke voorbereiding voor Nederlandse studenten, nog steeds een digitale versie aan te bieden.

Studenten helpen elkaar

De begeleiding wordt verzorgd door oudejaarsstudenten, die vanuit huis via videoverbindingen contact houden met de aanstaande studenten. Fabian Lips is zo’n ervaren student. In twee uur tijd heeft hij een meeting met zo’n 30 studenten. Hij begeleidt er 80 in totaal.

"Wij bieden de studenten een perfecte eerste stap naar de universiteit. Ze leren hoe ze zelfstandig moeten studeren en hoe de universiteit in Rotterdam in elkaar zit."

Volgens organisator Jorian Waleson is het concept uniek in Nederland. "Elke universiteit heeft wel een introductieweek, maar dit is iets heel anders. Daarbij draait het vooral om kennismaken, maar wij gaan verder dan dat. Iemand zijn persoonlijkheid in kaart laten brengen en welke valkuilen daar in de studie uit kunnen volgen. Wij zijn de enigen die zo'n diepgravend programma hebben georganiseerd voor studenten. Lastig, maar hier in Rotterdam zijn we van de handen uit de mouwen en gaan."

Bekijk hieronder wat de aanstaande studenten precies doen tijdens het Pre Academic Programme (tekst gaat door onder de video)

Een succesvolle start van een nieuwe studie

Deelnemende studenten laten weten dat zij geen seconde hebben getwijfeld om aan het traject mee te doen. Vorig jaar is onderzocht of de PAP-deelnemers betere resultaten boeken dan niet-deelnemers. En dit bleek zo te zijn. Al bij het eerste tentamen is het gemiddelde cijfer van studenten met de voorbereiding op hun studiejaar hoger.

“Zeker voor mensen die als eerste in hun familie gaan studeren, of studenten die de overstap naar de universiteit enorm spannend vinden, is dit een waardevolle stap", zegt Fabian. Zelf begon hij zes jaar geleden ook met een dergelijke introductie. "Het heeft mij enorm geholpen om inzicht te krijgen in wie ik ben als student en hoe ik daar mijn kracht uit kan halen."