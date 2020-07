Organist geeft inkijkje in het binnenste van de orgels in de Dordtse Dom

Een uniek inkijkje, dat is wat de organist van de Grote Kerk in Dordrecht dit weekend zal geven. Cor Ardesch gaat namelijk letterlijk de orgels van de Grote Kerk in. Met een camera. Het resultaat is vanaf zaterdagavond acht uur zien op YouTube.

De Dordtse Dom telt drie orgels en die worden alle drie inwendig bekeken. "Het Kamorgel is groot, daar kun je makkelijk in rondlopen. Het Bachorgel is ook interessant, omdat het vrij nieuw en anders gebouwd is", vertelt Ardesch.

"En dan hebben we nog het schattige kleine kabinetorgel, dat in het Hoogkoor staat. Het orgel is gebouwd in 1785 en lijkt echt op een kabinetskast. Maar als je de deurtjes opent, dan zie je de pijpen." Met een voet maakt hij pompende bewegingen op een uitstekend pedaal.

"Een orgel is een blaasinstrument; om er klanken uit te krijgen is lucht nodig en die pomp ik er dus met mijn voet in. Terwijl ik speel moet ik het staafje in de gaten houden dat aangeeft hoeveel lucht er in het orgel zit", legt hij uit.

Niet naar de sportschool

Iets verderop, bij het Bachorgel, zijn er geen pedalen maar meterslange balken die hij met zijn volle lichaamsgewicht omlaag moet duwen om lucht in dat orgel te krijgen. Dat blijkt hard werken: "Ja, ik hoef niet naar de sportschool", beaamt de organist lachend.