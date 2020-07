Revalideren bij Laurens na corona: 'Je moet weer leren omgaan met een lijf dat veel ingeleverd heeft'

"Ik was bedlegerig. Kon niks, niks, niks", vertelt ex-coronapatiënt Nath Rambhadjan. "Maar nu kan ik bijna alles doen. Hier krijg je de hulp die je nodig hebt. Als ik zelf van huis uit was gaan revalideren was ik nooit zo ver gekomen."

'Spiermassa en allerlei andere functies verminderd'

Directeur Stravers begreep in maart al dat coronapatiënten een groep vormen die intens gerevalideerd moeten worden. "Als je zo lang aan de beademing hebt gelegen en als je zo lang immobiel in een ziekenhuisbed hebt gelegen, zijn je spiermassa en allerlei andere functies verminderd", vertelt hij.

Stravers, die zelf op de intensive care heeft gewerkt, heeft met ziekenhuizen en revalidatiecentra het programma ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste zeventig ex-coronapatiënten behandeld; dertig bij Laurens en veertig bij Revalidatiecentrum Rijndam.

De voorbereidingen zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er is informatie ingewonnen in Limburg en Brabant, waar de corona-uitbraak in ons land begon, en er is literatuuronderzoek uit Italië geraadpleegd. Stravers: "Daarin zagen we dat niet alleen de longen aangedaan waren, maar dat er veel meer problemen waren bij mensen."

De directeur Revalidatie noemt onder meer herseninfarcten, stollingsproblemen en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). "De mensen zijn allemaal ernstig getraumatiseerd, omdat ze een hele tijd van hun leven kwijt zijn. Soms zijn ze wel zes weken lang onder narcose geweest en zijn ze beademd. Dat is echt heel traumatisch."

Behandeling uitbreiden

Stravers wil voortborduren op het succes en de behandelmethode waarbij ex-coronapatiënten naast fysiotherapie ook bijvoorbeeld psychologische hulp, ergotherapie, logopedie of diëtetiek krijgen, verder uitbreiden. "Revalideren. Daar draait het om. Die mensen moeten echt weer fitter gemaakt worden. Zowel fysiek als geestelijk."

Dat je niet vanzelf geneest na een corona-infectie is voor Stravers wel duidelijk. De jongste patiënt die hij bij Laurens Intermezzo Zuid heeft gehad was 42 jaar. Een echte sporter. Stravers: "Dan zou je denken, dat revalideren gaat vanzelf wel, maar dat gaat niet vanzelf. Je moet weer leren omgaan met een lichaam dat heel veel ingeleverd heeft."

Capaciteit, zowel klinisch als poliklinisch, is er volgens Stravers voldoende en ook over de personeelsbezetting maakt hij zich geen zorgen. "Ik merk dat het bij mijn professionals iets losmaakt. Ze willen zich er in specialiseren, doen veel aan kennisontwikkeling en vinden het ook echt heel mooi als ze iemand weer op de been weten te helpen."