FC Dordrecht grijpt wedstrijdloze periode aan voor opknappen stadion

De belangrijkste doelstelling van FC Dordrecht tijdens de coronacrisis? "Zorgen dat we kunnen blijven bestaan", reageert Olav Ouwerkerk, de 'Pater Familias' van de club die al tientallen jaren bij de club betrokken is. De crisis bracht volgens hem een nieuwe uitdaging met zich mee. "Gelukkig hebben we het gered, want we zijn er nog steeds."

De club aan de Krommedijk bestaat sinds 1972. Vanaf dat moment zat Ouwerkerk, die tegenwoordig algemeen manager is, op de tribune. "Een tekortkoming dat je hier voor het eerst bent", zegt hij tegen verslaggever Mirjam de Winter. "Hier heb je nog de intimiteit van een voetbalclub, waar je met je neus op het veld zit. We kennen elkaar allemaal, dat maakt het leuk."

Maar FC Dordrecht heeft het al jaren zwaar te verduren. Er wordt ook al lang gevraagd om een nieuw stadion, wat volgens onze verslaggever geen overbodige luxe is. Maar de gemeente Dordrecht ziet dat voorlopig nog niet zitten en daarom grijpt de club de voetbalwedstrijdloze periode aan om de boel in en rond het stadion op te knappen.

Zo worden de stoeltjes opgepoetst, zodat ze weer als nieuw lijken. "Daar werken ook medewerkers van de reclassering aan mee. Een mooi initiatief, waarmee we FC Dordrecht en de samenleving met elkaar verbinden."

Daarnaast wil de club meer maatschappelijke activiteiten ondernemen. Zo wil ze nog meer zaken op het terrein opfrissen, worden leerbedrijven aangeschreven en moet door middel van gastlessen op basisscholen de jeugd betrokken worden bij FC Dodrecht.

Coronaproof stadion

De trainingen zijn deze week weer begonnen. De eerste oefenwedstrijd staat half augustus op het programma. Maar of en hoeveel publiek daarbij aanwezig is, is nog de vraag. Het stadion aan de Krommedijk biedt plaats aan vierduizend mensen en gemiddeld zijn er per wedstrijd zo'n duizend tot vijftienhonderd supporters. Anderhalve meter afstand houden lijkt dus niet heel moeilijk.

"Op basis van het aantal seizoenskaarthouders kunnen we zeggen dat we een coronaproof stadion hebben", zegt Lex Stofkooper van FC Dordrecht gekscherend. "Dat is binnen het betaalde voetbal denk ik een noviteit, maar we zijn er niet trots op."