Loting kwalificatie KNVB Beker: dit zijn de tegenstanders van onze regioclubs

In Zeist is donderdagavond geloot voor de kwalificatierondes van de KNVB Beker. Amateurclubs uit onder meer onze regio gaan daarin vanaf eind augustus op jacht naar een plekje in het hoofdtoernooi.

Zo spelen derde divisionisten Barendrecht en SteDoCo beide thuisduels tegen respectievelijk Erp en SV Den Hoorn. Ook Capelle en Sliedrecht spelen in het laatste weekend van augustus hun eerste kwalificatieronde thuis, Unitas gaat op bezoek bij AFC Amsterdam zaterdag.

Excelsior Maassluis en ASWH hoeven als tweede divisionisten pas in de tweede kwalificatieronde in actie te komen. Excelsior Maassluis doet dat thuis tegen de winnaar van het duel tussen Ter Leede en Hoogezand, ASWH gaat op bezoek bij Staphorst of HSC'21.

Volledige loting regioclubs

Eerste ronde kwalificatie 29/30 augustus:

Capelle - Hoogland

Barendrecht - Erp

SteDoCo - SV Den Hoorn

Sliedrecht - VVSB

AFC (zat) - Unitas

Tweede ronde kwalificatie 6, 7 en 8 oktober:

DWOW/Buitenpost - Capelle/Hoogland

FC Lisse/Blauw Geel - SteDoCo/SV Den Hoorn

Noordwijk - Sliedrecht/VVSB

Staphorst/HSC'21 - ASWH

De Treffers - Barendrecht/Erp

DTS'35 Ede/Best Vooruit - AFC(za)/Unitas

Excelsior Maassluis - Ter Leede/Hoogezand

Profclubs

Sparta, Excelsior en FC Dordrecht komen in de eerste ronde van het hoofdtoernooi in actie. Daarin is Feyenoord nog vrijgeloot, omdat het groepsfase Europa League speelt.