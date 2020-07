Politie vindt hennepplantage in Ottoland, man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden

De politie Lek en Merwede heeft donderdagochtend in een woning aan de Burgemeester Visserwerf in Ottoland een hennepplantage gevonden. Het ging in totaal om 446 hennepstekken en 397 lege bakken, waarin hennepplanten hadden gestaan.

De 63-jarige man die in de woning aanwezig was, is aangehouden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De hennepplanten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De politie onderzoekt de zaak.