Speciaal coronacentrum bij Maasstad zwaait laatste patiënten uit: 'Hoogwaardige zorg kunnen leveren in een hotelbeleving'

In de maanden van coronacrisis werden in totaal 252 coronapatiënten opgevangen in het speciale coronacentrum van Aafje bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Afgelopen vrijdag werden de laatste patiënten ontslagen.

"Het grootste deel van de mensen die wij opvingen was uit het ziekenhuis ontslagen en nog niet helemaal opgeknapt", vertelt Alex Lindenburg, manager van Aafje zorghotels, over het coronacentrum. "Daarnaast kwam een groot deel vanuit verzorg- en verplegingstehuizen in de regio, en een aantal patiënten werd doorverwezen via de huisarts."

Bewegingsvrijheid

Het zorghotel naast het Maasstad Ziekenhuis werd in korte tijd helemaal omgebouwd tot coronacentrum. "Iedereen kreeg bij ons een éénpersoonskamer", vervolgt Lindenburg. "Patiënten hadden bewegingsvrijheid, en hoefden niet alleen maar op hun kamer te blijven. Ze mochten zich vrij verplaatsen over hun etage, tussen het personeel dat beschermende kleding droeg. We hebben hoogwaardige zorg kunnen leveren in een hotelbeleving, dat was voor de mensen erg plezierig."

Normaal gesproken is het zorghotel naast het Maasstad een revalidatiecentrum, waar mensen voornamelijk na een operatie moeten aansterken. Lindenburg vertelt dat het een behoorlijke omslag was, toen het hotel moesten worden omgebouwd naar een coronacentrum. "Op het moment dat we gingen ombouwen hebben wij de mensen die toen nog bij ons revalideerden binnen een week naar andere zorginstellingen overgeplaatst. Daarna hebben we het hele pand omgebouwd tot een professioneel coronacentrum."

Omslag

"Het was een grote omslag voor het personeel, er kwam een hele andere populatie binnen. Mensen kwamen nog steeds herstellen, maar waren ook nog erg ziek en hadden veel meer zorg nodig dan de mensen die wij normaal hebben. Zeker als ze behoorlijk getroffen waren door het coronavirus."

"Onze medewerkers werden opeens geconfronteerd met mensen die overleden. Dat gebeurt normaal in ons zorghotel ook wel eens, maar deze mensen waren zo ziek, dat is toch wel indrukwekkend."

Reguliere zorg

Afgelopen vrijdag vertrokken de laatste twee coronapatiënten uit het speciale hotel. "Een echtpaar ook nog", vervolgt Lindenburg. "Deze mensen hebben we netjes uitgezwaaid. Dat was een dubbel moment. Heel fijn dat zij weer naar hun woonomgeving konden, maar voor het team gaan we nu een nieuwe fase in. We zijn ondertussen bezig de reguliere zorg weer op te starten."

Er liggen inmiddels alweer bijna zeventig revaliderende mensen in het zorghotel, dat nog niet helemaal is teruggebouwd naar de oude status. "Drie etages zijn weer van het revalidatiehotel, één etage staat leeg en is nog corona-opvang voor de regio. Stel dat er onverhoopt een tweede golf komt, hebben we alles zo gemaakt dat we ook alles weer terug kunnen plaatsen. Daarmee zouden we meteen door kunnen met opvang zoals we dat in de laatste maanden hebben gedaan."