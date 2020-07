Repatriëringsvlucht uit Kroatië landt in Rotterdam; gemengde reacties bij vakantiegangers

Op Rotterdam The Hague Airport is donderdagavond een van de eerste repatriëringsvluchten uit Kroatië geland. Het ging om een toestel uit de stad Pula. Aan boord zaten Nederlandse vakantiegangers, die terug huiswaarts keerden op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie veranderde afgelopen dinsdag het reisadvies voor Kroatië van code geel naar code oranje, vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land. "Na een verblijf in Kroatië krijgt u bij terugkeer in Nederland het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan", voegde het ministerie aan het advies toe.

Onder de Nederlandse toeristen wordt er gemengd gereageerd op de voortijdig afgebroken vakantie. "Wij voelden ons heel erg veilig, nu moeten we terug naar de Bollenstreek waar net een corona-uitbraak is in Hillegom", vertelt een gezin. "Van veilig naar onveilig, zo'n gevoel krijg je dan."

Een ander vindt de repatriëring terecht. "Ik denk dat het verstandig is, je weet het maar nooit he. Het is niet voor niks code oranje denk ik dan."

"Alleen Nederland gooit het op oranje, de Duitsers en Oostenrijkers zitten er nog", vertelt weer een andere inmiddels ex-vakantieganger. "Niks aan de hand, valt allemaal wel mee. We gaan lekker naar huis toe en daar trekken we een biertje open, even voor de schrik."

Bekijk boven dit bericht de reportage van verslaggever Jacco van Giessen, die Nederlandse toeristen vroeg naar hun mening over de voortijdig afgebroken vakantie.