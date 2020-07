Het weer van vandaag: vanaf de middag meer zon

Vanochtend is er tamelijk veel bewolking met verspreid een klein beetje regen. Vanmiddag komt de zon vanaf de kust vaker tevoorschijn en wordt het overal weer droog. Het wordt 22 graden en er waait een matige westenwind.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden. De wind waait zwak tot matig en komt uit het zuidwesten.

Morgen zien we veel bewolking met vanuit het westen soms wat lichte regen, veel zal het nog niet voorstellen. Pas later op de avond gaat het harder regenen. In de middag wordt het opnieuw 22 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vooruitzichten

De komende dagen wisselen zon, bewolking en een enkele bui elkaar af. In de nacht naar zondag passeert een actieve storing met flinke buien. In de middag wordt het 20 tot 24 graden, alleen in het oosten van de regio wordt het dinsdag zomers warm.