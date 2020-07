Jonge Gorcummer (18) omgekomen bij fietsvakantie in Luxemburg

Bij een fietsongeluk in Luxemburg is een 18-jarige jongen uit Gorinchem overleden. Hij kwam ten val tijdens een afdaling.

Volgens de Luxemburgse politie gebeurde dit tussen Dorscheid en Marnach ter hoogte van het plaatsje Ösling. Op een bergweg kwam hij ten val en belandde hij in de bosjes naast de weg. De verwondingen waren zo ernstig, dat de hulpdiensten niets meer voor hem konden doen, schrijft de politie.

Het slachtoffer, Jefta Vroege, was tot voor kort lid van de Gorcumse voetbalvereniging GJS, laat de club op haar website weten. Ook was hij vrijwilliger bij een jongerenvereniging in Sleeuwijk.