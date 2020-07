Agent werd bekend met orgeltalent: 'In juni mijn eerste cd uitgebracht'

Tijdens zijn beëdiging in de Rotterdamse Laurenskerk, een vast onderdeel van de politieopleiding, deed André Nieuwkoop begint dit jaar iets waardoor hij later viraal ging op sociale media. Hij nam plaats achter het orgel van het imposante gebouw en verbaasde iedereen met zijn talent.

"Ik had dit succes totaal niet aan zien komen destijds," blikt de agent in opleiding terug op Radio Rijnmond. "Er verschijnt wel vaker iets op Twitter. Na een tijdje werd ik er zelfs een beetje moe van omdat ik probeerde netjes op iedereen te reageren."

Lees verder onder de eerdere Rijnmond-reportage.

Een volledig spontane actie in de Laurenskerk was het niet. "Het is natuurlijk ook niet zomaar een orgel waar iedereen even op mag spelen." Nieuwkoop deed al vaker iets met zijn orgeltalent en vroeg vlak voor zijn beëdiging of hij even mocht spelen.

Zijn optreden bleef dus niet onopgemerkt. "Het is niet dat ik niet meer de straat op kon, maar ik werd weleens herkend in de plaatselijke supermarkt. En binnen de politiewereld herkennen velen me vanuit het filmpje." Nieuwkoop werd zelfs gevraagd voor het televisieprogramma Holland's got Talent. Daar bedankte hij vriendelijk voor. "Dan schiet het allemaal zijn doel voorbij. Ik heb gekozen voor de politiecarrière en blijf het liefst dichtbij mezelf."



Wel heeft de agent in wording onlangs zijn eerste cd uitgebracht. Daarvoor nam hij orgelmuziek op in de Grote Kerk in Dordrecht. "De cd wordt al aardig verkocht, maar aantallen vind ik niet heel belangrijk. Ik heb liever dat luisteraars het waarderen."

Nieuwkoop legt uit wat hij zo mooi vindt aan de orgel. "Het orgel is eigenlijk één groot orkest met zoveel verschillende mogelijkheden erop. Het instrument is imposant met een saai imago terwijl je er eigenlijk alles op kwijt kunt."