Vakantie in Frankrijk tijdens corona: 'Overal een mondkapje op, maar hutjemutje als er een bandje speelt'

Tijdens de zomervakantie vragen we op Radio Rijnmond medewerkers naar wat ze merken van de coronacrisis tijdens hun vakantie. Dit keer vertelt eindredacteur en Ambachter Ron Plaisier over zijn vakantie op de camping in Zuid-Frankrijk. "Binnen draagt iedereen een mondkapje, maar als er op de camping een bandje speelt, zit iedereen hutjemutje."

Tot twee weken geleden dacht Ron nog naar Kroatië te gaan voor zijn vakantie. "We zouden naar het schiereiland Krk gaan maar de seinen bleven op geel of oranje staan. Vooral ook in Slovenië waar we een paar dagen zouden verblijven. We zagen het niet zitten. Je gaat op vakantie om zo min mogelijk zorgen te hebben en de kans daarop is groter in Zuid-Frankrijk."

En dus streek Ron met zijn gezin neer in het kleine plaatsje Argelès vlak voor de Spaanse grens. In Frankrijk moet iedereen in binnengelegenheden een mondkapje dragen en een meter afstand houden. "In bijvoorbeeld de de supermarkt of ook in de receptie van de camping houdt vrijwel iedereen hier zich aan."

Gedeeld sanitair

Op de camping is het handhaven van de regels soms wat lastiger. "We staan hier met de tent dus het gedeelde sanitair is wel een dingetje. Maar overal staan dispensers dus iedereen kan deze gebruiken. Alleen deze week speelde er een bandje op de camping en toen zat iedereen hutjemutje op elkaar."

Ron reisde de laatste jaren vaker af naar de mediterrane landen en merkt dat het veel rustiger is in deze zomer. "Op de weg zag je veel minder buitenlandse kentekens. Ik heb het nagevraagd en de camping heeft een bezetting van 65 procent ten opzichte van normale zomers."