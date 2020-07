Moslimkoepel: 'Ga niet op bezoek bij je familie tijdens het offerfeest'

De Essalam-moskee in Rotterdam

Het offerfeest staat voor de deur, maar het zal voor veel moslims door de corona-uitbraak nauwelijks lijken op het feest in andere jaren. Het gebruikelijke familiebezoek in Marokko of Turkije gaat niet door. Maar ook hier in Nederland wordt het feest anders gevierd. Maar houdt iedereen zich wel aan die regels als het offerfeest wordt gevierd?

Burgemeester Aboutaleb sprak eerder al zijn grote zorgen uit, omdat familiebezoek een belangrijk onderdeel is van de festiviteiten. "Wij maken ons ook wel zorgen", zegt directeur Mohammed Bouimj van de moslimkoepelorganisatie SPIOR. "Het is wel de bedoeling dat iedereen zich aan de RIVM-regels houdt."



Zo wordt in de moskeeën tijdens de gebruikelijke preek op vrijdagmiddag hier veel aandacht besteed. "Hou afstand. Was uw handen. Let goed op elkaar. Ga niet op familiebezoek. Dat soort dingen", legt Bouimj uit.

De jongeren zijn daarbij een groep die misschien wat lastiger te bereiken is. Daarvoor heeft het SPIOR een aparte benadering. Er worden filmpjes gemaakt en die worden, in verschillende talen, via social media verspreid.

"In die filmpjes roepen we de jongeren op om toch echt voorzichtig te zijn", gaat Bouimj verder. "Bescherm je ouders en je grootouders door je aan de regels te houden."

De filmpjes worden onder meer verspreid via speciale whatsappgroepen. "Daarmee heb je echt een enorm bereik. Zeker ook omdat we een populaire theatergroep bereid hebben gevonden om ook een filmpje te maken."