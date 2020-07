Justitie eist 12 jaar cel tegen douanier voor drugssmokkel

De drugs, met een straatwaarde van 30 miljoen euro, zaten verstopt tussen de mango’s. De container had gescand moeten worden, maar was door Hassan O. vrijgegeven.

De verdachte ontkent. Hij zegt dat anderen misbruik hebben gemaakt van zijn inloggegevens.

Volgens justitie werkte de douanier in opdracht van een criminele organisatie, maar er zijn geen grote sommen geld bij de man gevonden. Daarom is niet bewezen dat hij is omgekocht.

De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.