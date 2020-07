Spartaanse strijd onder de lat: de ervaren Benjamin van Leer of jongeling Maduka Okoye

Van Leer stond onder contract bij Ajax, maar speelde geen officieel duel in het eerste. Ook Okoye kwam niet uit in de hoofdmacht. De in Duitsland geboren keeper met Nigeriaanse roots speelde afgelopen seizoen veertien wedstrijden in Fortuna Düsseldorf II.

Tijd dus voor een andere kennismaking met de twee nieuwe doelmannen op Spangen. In bovenstaande reportage leggen de heren onder meer hun keuze voor Sparta uit. De twee keepers zagen elkaar op de eerste training voor het eerst en hadden direct een klik.

Lengteverschil

"Het is een goede gast. En groot", zegt Van Leer over zijn concurrent. "Klopt. Ik ben 1.98 meter", specificeert Okoye. Van Leer, die zelf 1.87 meter is, ziet het niet per se als nadeel. "Ik heb ook concurrenten gehad die langer dan 2.00 meter waren. Dit is mijn lichaam en hier moet ik het mee doen."

Verder vertellen Van Leer en Okoye over hun sterke punten, doen ze geheimzinnig over hun zwakke punten en vertellen ze wat ze het liefste in hun vrije tijd doen.

Over de mooiste wedstrijd uit de carrière hoeft Okoye in ieder geval niet lang na te denken. Zijn tot nu toe enige (oefen)interland met Nigeria. "Tegen Brazilië (1-1, red.). Het was een bijzonder moment in mijn carrière en in mijn leven. Ik heb van elke seconden genoten", aldus de 20-jarige keeper.

Tot slot buigen de mannen zich over hun droomclub en wordt hen gevraagd naar hun droomvrouw, waarbij Okoye zijn duidelijke voorkeur uitspreekt.

Bekijk boven dit bericht de reportage over Benjamin van Leer en Maduka Okoye en leer de doelmannen van Sparta beter kennen.