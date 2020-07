Hoe herken je spoofing? 'Ze doen bijvoorbeeld alsof ze van je bank zijn'

In 2019 werd er nog maar zeven keer aangifte gedaan voor het oplichtingsfenomeen spoofing en in 2020 gebeurde dit al 162 keer. Hans Hoekman, veiligheidsexpert op Radio Rijnmond, legt uit hoe criminelen te werk gaan bij deze vorm van oplichting.

"De truc is dat je je voordoet als iemand anders. Via een programmaatje kun je iemand opbellen waarbij het lijkt dat dit een bekend nummer is." Op die manier kunnen de criminelen een flinke slag slaan.

"Vaak zeggen ze dat van je bank zijn. Door het herkenbare nummer ga je hier vanuit. Ze zeggen dan juist dat er vreemde overschrijvingen op de agenda staan wat kan duiden op criminaliteit. Ze helpen je dan met het veiligstellen van je geld, maar dit maak je juist over naar criminelen."

Volgens Hoekman is er dit jaar al ruim anderhalf miljoen euro buitgemaakt via spoofing. Hij geeft tips om niet in deze vorm van misleiding te trappen. "Als er wat vreemds is met je bankrekening, belt je bank wel, maar ze zullen dan altijd fysiek met je willen afspreken. En praat erover! Het blijven toch vaak ouderen die hier slachtoffer van worden. Zij zijn zich er niet van bewust dat er zulke trucjes uitgevoerd worden."