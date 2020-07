Basisschool op Zuid won een nieuw schoolplein en verbouwt daar nu groenten op

Agnesschool is blij: het gewonnen schoolplein is er!

Het laatste stukje van het schooljaar kende veel blije gezichten op de Agnesschool. In januari won de Rotterdamse basisschool een gloednieuw schoolplein en nu, een half jaar later, is het er. Eerst conclusie aan het begin van de zomer: helemaal goedgekeurd!

"Hiervoor was het in principe helemaal plat en betegeld", vertelt docent Joyce Spencer. Het schoolplein was een grauwe vlakte. Nu is het uitgestrekte kleurrijke moestuin met een grote hoek om lekker te spelen op nieuwe toestellen met natuurlijke elementen.

"Het is nu echt veel beter", vertellen de leerlingen. Ze verbouwen van alles en nog wat. "Broccoli, tomaten en pompoenen." Met zorg poten ze nieuwe kropjes sla en oogsten ze wat rijp is. Dat wordt vervolgens allemaal schoongemaakt en door de leerlingen zelf opgegeten.

Groen vervolg

Juf Joyce ziet de nieuwe moestuin annex schoolplein als een grote stap vooruit. "Ze weten dat je sla niet zomaar in de winkel koopt. Dat komt ergens vandaan. Ze leren zorg dragen voor de natuur, opruimen en samenwerken."

Maar wat betreft de Agnesschool is het verhaal nog niet af. De schooldirecteur hoopt het groene karakter nu ook door te trekken in de 'stenige' wijk Feijenoord. Wordt vervolgd dus.