Jaar voor Spelen: Judoka Verkerk zet door in jacht op Tokyo

Hoewel Verkerk nog niet zeker is van deelname, kijkt ze reikhalzend uit naar 24 juli 2021, als de Spelen in Tokyo alsnog beginnen. “Het is nu zaak weer helemaal judofit te worden. Daar hebben we rustig de tijd voor. We weten nog niet zeker wanneer er weer een wedstrijd is. Nu lijkt het EK de eerste gelegenheid te worden, in november in Praag. Maar het is niet zeker of dat doorgaat."

Verkerk is net als vijftig andere sporters onderdeel van 010 op weg naar Tokyo. Rotterdam Topsport volgt hen in aanloop naar de Spelen. In de bovenstaande video, gemaakt door Mamascreen en Muyu Media, zien we het doorzettingsvermogen van Verkerk. "Het draait om altijd doorgaan, ook als je denkt dat je niet meer kunt, wanneer je denkt dat het voorbij is", aldus Verkerk.