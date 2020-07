'Ingrijpende' werkzaamheden op het Hofplein: 'Noodzakelijk kwaad'

Frans de Reuver is als omgevingsmanager betrokken bij deze werkzaamheden aan het Hofplein. "Er gaat ongeveer acht kilometer aan kabel vervangen worden. Dat is wel ingrijpend", legt hij uit.

"De verkeersinstallatie is aan vervanging toe. Het moet onderhouden worden. Ook moet het goed aansluiten met de nieuwe Coolsingel." Deze werkzaamheden hebben niets te maken met de herontwikkeling van het Hofplein, benadrukt De Reuver. Wethouder Wijbenga van Buitenruimte presenteerde in juni het plan om het plein te vernieuwen.



Verkeersdrukte

Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland tussen het Zomercarnaval en de Wereldhavendagen, maar beide evenementen gaan niet door vanwege het coronavirus. Toch heeft de gemeente Rotterdam besloten om in de zomervakantie deze werkzaamheden uit te voeren.

Op het Hofplein zal vooral het autoverkeer hier last van hebben, omdat het aantal rijstroken flink wordt teruggeschroefd: er is slechts één rijbaan beschikbaar. Het verkeer zou daardoor nog verder kunnen opstoppen: op andere plekken in de stad voert de gemeente meerdere experimenten waarbij het aantal rijstroken wordt verminderd.

'Noodzakelijk kwaad'

Niet alleen het verkeer, maar ook bedrijven en bewoners rondom het Hofplein krijgen te maken met de werkzaamheden. De Reuver zegt dat zij over de werkzaamheden zijn ingelicht. "Ongetwijfeld zullen ze hier last van krijgen. Maar het is een noodzakelijk kwaad, we moeten dit echt wel doen", zegt De Reuver.

Ook zal er 's nachts worden gewerkt. "Er zijn dagen waarop we het asfalt moeten gaan draaien. Dat doen we in de nacht, omdat je met weghelften moet gaan schuiven", legt De Reuver uit, die vertelt dat hierover nog eens gecommuniceerd zal worden.

De werkzaamheden duren tot en met zaterdag 5 september.