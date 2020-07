Chris Natuurlijk zomerspecial in Tuindorp Vreewijk met Jet Manrho

Deze zaterdag een extra lange zomerspecial van: Waar is Jet? over Tuindorp Vreewijk in Rotterdam-Zuid

Ieder seizoen gaat Jet Manrho voor Chris Natuurlijk op zoek naar een mooie plek die past bij het seizoen en de tijd van het jaar. Voor de zomervakantie heeft zij een coronaproof-uitje verzonnen door Tuindorp Vreewijk, een groene wijk in Rotterdam-Zuid met ruisende bomen, singels en een rijke geschiedenis.

Engelse invloeden

Bij de cottagewoningen aan de Groene Zoom vertelt buurtbewoonster én anglofiel Janny Kok hoe Tuindorp Vreewijk meer dan 100 jaar geleden werd ontworpen naar het voorbeeld van Engelse tuinsteden.

Achterom

Bewoonster Elke Scheffers neemt ons mee op safari langs de groene binnenhoven en achterpaden waar Tuindorp Vreewijk beroemd om is.

Lucy Havelaarhuis

We gaan op bezoek bij Frans Meijer, voormalig directeur van de bibliotheek in Rotterdam. Hij woont in het Lucy Havelaarhuis, het eerste van een aantal huizen in Tuindorp Vreewijk dat werd gebouwd voor mensen die een hogere huur konden betalen.

Na een rondleiding door het huis, de weelderige tuin en een verhaal over de tuinkeuringscommissie (TKC) in Vreewijk, leest Meijer een passage voor uit het boek Karakter van F. Bordewijk waarin Tuindorp Vreewijk een rol speelt.

Museumwoning

Aan de Lede 40 zit de Museumwoning Tuindorp Vreewijk . Het is het voormalige woonhuis van de heer Arends die tachtig jaar in dit huis heeft gewoond.

Het ontwerp van de tuin bij de museumwoning is gebaseerd op tekeningen die de eerste bewoners van het tuindorp kregen als voorbeeld voor de inrichting van hun stukje grond.

Zuurkoolwestern

Bij haar speurtocht naar leuke dingen in de wijk hoort Jet van Hans Grootenhuijs, kenner van Rotterdam-Zuid, dat er ooit een film is gemaakt door mensen uit Tuindorp Vreewijk, een zuurkoolwestern .

De film uit 1969 wordt nu gerestaureerd door het Stadsarchief Rotterdam. De plannen voor vertoning in de wijk liggen klaar.

Kers op de taart

Als kers op de taart staat een rondleiding door de educatieve tuin aan de Enk op het programma waar Jet het blote voetenpad gaat lopen.

Zaterdag 25 juli van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.