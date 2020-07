'Je hebt geen bezoek gebracht aan Dordrecht, als je niet in de Grote Kerk bent geweest'

De skyline van Dordrecht is niet compleet zonder de Grote Kerk. De publiekstrekker van de stad is momenteel vanwege het coronavirus maar twee dagen per week open, maar dan valt ook voor de Dordtenaar nog genoeg te ontdekken in de kerk uit de vijftiende eeuw. "Overal komen verhalen op je af."

Mirjam van Dijke van de stichting Vrienden van de Grote Kerk haalt onder meer de pilaren in het gebouw aan. "Dat zijn er 33. Dat wist ik nooit, maar dat staat voor het aantal levensjaren van Jezus", legt ze uit. "Het houtsnijwerk hier bevat allerlei Bijbelse voorstellingen en geschiedenisverhalen. Het houdt niet op."

Het meest gefascineerd is ze zelf door een raampartij die de stadsbrand van 1457 laat zien. "Een woest en spannend verhaal", zegt ze: "op het raam zie je een vuurgloed, de stad en de klokken die uit de toren vielen. Dat vond ik als kind al een opvallend verhaal."

Ze is blij dat de kerk weer open is, al is het maar twee middagen: op woensdag en zondag. "We hopen op veel bezoekers. Want als er geen bezoekers komen, kan er ook geen entree worden geheven. We hebben inkomsten nodig zodat de kerk kan blijven bestaan."

Tekst gaat verder onder de foto



Móet op het lijstje

Jan Doolaard, gids in de kerk, kan de bezoekers in ieder geval van alles laten zien. Naast de bijzondere plekjes die Mirjam al noemde, heeft hij zelf een andere favoriet: een raam met daarop de afbeelding van Willem van Oranje aan de avondmaalstafel. "Dit lijkt een heel oud raam, maar komt pas uit 1950. Alle gebeurtenissen van Dordrecht zijn in één raam ondergebracht. We zien ook de watergeuzen, de heren die bij de Synode van Dordrecht aanwezig waren en vertegenwoordigers van steden die aanwezig waren bij de opening van de eerste Statenvergadering.

Kan de toerist de Grote Kerk overslaan bij een bezoek aan Dordt? "Nee", zegt Jan stellig. "Je hebt geen bezoek gebracht aan Dordt, als je niet in de Grote Kerk bent geweest. Dordt en de Grote Kerk, Dordt en de Synode; dat zijn begrippen. Dan moet een bezoek aan de Grote Kerk wel op een lijstje staan."