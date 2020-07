Islamitische slager uitverkocht voor Offerfeest: twee keer zoveel pakketten over de toonbank

"Dit jaar gaat het om 450 gezinnen", zegt Reyani. Dat is een verdubbeling van het aantal gezinnen dat hij jaarlijks van vlees voorziet. "Een deel daarvan zou met familie in Turkije of Marokko het Offerfeest gaan vieren, omdat het goed uitkomt met de zomer. Maar dat is dit jaar niet het geval, door het coronavirus. Iedereen is hier."

De klanten van Reyani komen overal uit Nederland vandaan: Rotterdam, Den Haag, Utrecht en zelfs uit Amsterdam. De mensen die een offerfeestpakket hebben besteld, moeten in tijdsblokken hun vlees komen ophalen. Dat is ook naar aanleiding van de corona-maatregelen, die in de slagerij ook zichtbaar zijn.

Voor Reyani en zijn collega's betekent het dat zij vóór het Offerfeest hard moeten werken. Geen probleem, vindt de Rotterdammer. "Het is een stukje plicht vanuit het geloof om dit te blijven doen", vindt Reyani. "Er zitten veel haken en ogen aan om dit te doen, maar dat doen we graag."

Vanuit economisch oogpunt heeft het Offerfeest voor Reyani geen toegevoegde waarde. "Dat klinkt heel gek, maar dat is echt zo. We doen het een stukje belangeloos, omdat het een plicht vanuit ons geloof is om dit niet verloren te laten gaan."

Onverdoofd ritueel slachten

Rondom het Offerfeest laait jaarlijks de discussie over het onverdoofd ritueel slachten weer op. Met name dierenactivisten zijn tegen deze slachting. "Die discussie speelde dertig jaar geleden ook al. Dat zal over dertig jaar nog steeds zijn", zegt Reyani.

De islamitische slager vindt dat 'mensen van buitenaf onwetend' zijn over het onverdoofd ritueel slachten. "Het offeren doen we op een nette manier. We zeggen altijd: liefde vóór en ná de slacht."