Milieudienst: 'Stofbedrijven' EMO en EECV meerdere keren in overtreding

De milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft meerdere overtredingen vastgesteld bij kolenoverslagbedrijven EMO en EECV. De twee bedrijven worden in verband gebracht met de stofoverlast in Hoek van Holland.

Het nieuws over de overtredingen staat in een brief van wethouder Bonte aan de gemeenteraad. Hij vertelt niet om wat voor overtredingen het gaat. Wel staat er dat er de afgelopen maanden meerdere aangekondigde en niet-aangekondigde inspecties zijn uitgevoerd bij de bedrijven.

In Hoek van Holland wordt al lange tijd geklaagd over zwarte stof die uit de lucht valt. Er wordt nu onderzocht of de stof afkomstig is van EMO, EECV of Uniper. Uit monsters blijkt dat het vooral om kolenstof gaat.

Wethouder Bonte heeft deze week met de betrokken partijen gesprekken gevoerd. Volgens de wethouders betreuren de bedrijven de overlast. EMO en EECV zouden, om verdere overlast te beperken, de preventieve maatregelen tot een maximum hebben opgevoerd.