2000 personeelsleden Albert Schweitzer ondertekenen parkeerpetitie: 'Overweeg een andere baan'

De Rotterdamse werkt fulltime op de longafdeling en is, als de plannen doorgaan, duizend euro per jaar kwijt aan parkeergeld. Ze is niet het enige personeelslid dat met die gedachte speelt. "Op de achterzijde van de petitie hadden mensen de mogelijkheid om een reactie te geven en daar stond een aantal keer dat, als dit doorgaat, mensen een andere baan gaan zoeken in een ziekenhuis waar het beter is geregeld", zegt Manuel Langendoen. Hij is de voorzitter van de ondernemingsraad.

'Even wat extra geld weghalen'

Voor verpleegkundige Jolanda Boon is verder kijken nog geen optie, maar ook zij heeft haar handtekening onder de petitie gezet. "We hebben natuurlijk pas loonsverhoging gehad, maar dat kun je nu weer tegen elkaar wegstrepen. We zijn natuurlijk de corona-afdeling van de regio geweest en dan wordt er hard geapplaudisseerd. Maar ze moeten nog wel even wat extra geld bij je weghalen."

De petitie zal na het zomerreces aan burgemeester Wouter Kolff aangeboden worden.