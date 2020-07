Replica's lichtmasten van de Kuip naar begraafplaats met Feyenoord-supporters

Bij Garfield aluminium in Schiedam wordt daarom gewerkt aan iets bijzonders: vier replica's van de lichtmasten van de Kuip. "De aanvraag kwam van de supportersvereniging en daar ging mijn hart sneller van kloppen", zegt Lars Scholman van het bedrijf. Als Feyenoord-supporter wil hij daar graag aan meewerken.

Op dit moment staan er op de hoeken van het vak op de begraafplaats betonnen palen. Garfield-directeur Leon van IJzerloo: "daar wilde men toch iets mooiers van maken." Het bedrijf werd al eens eerder benaderd door de supportersvereniging. Zo maakten ze eerder een frame voor de enorme vlag die bij het kampioenschap van Feyenoord te zien was bij het Hofplein.

Flinke klus

De aluminium lichtmasten zijn bijna vier meter hoog en wegen negentig kilo per stuk. Toch is het niet zo eenvoudig om een lichtmast na te bouwen. "We zijn naar de begraafplaats geweest om de locatie te bekijken. Vervolgens hebben we de lichtmasten van internet gehaald en zijn we op schaal gaan tekenen, legt Van IJzerloo uit.

"Dit is de vierde week dat we bezig zijn. Omdat alles schuin loopt was het niet eens zo makkelijk uit te voeren. Alles moest per deel gelast, gezaagd en ingemeten worden", vult Scholman aan.

Echte verlichting

"Het is de bedoeling dat er licht uit de gaten gaat komen", zegt Scholman. "We zijn nog op zoek naar een partij die de lichten kan verzorgen. Het zou mooi zijn voor het contrast."

Het nieuwe seizoen begint voor Feyenoord op zaterdag 12 september met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Het is de bedoeling dat de lichtmasten eind augustus, voor de start van het nieuwe seizoen, worden geplaatst op de begraafplaats.