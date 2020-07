Wiebes wil weer gas winnen in Pernis; Rotterdam stapt naar de rechter

De gemeente Rotterdam tekent bezwaar aan tegen plannen van minister Wiebes (economische zaken) om weer gas te gaan winnen in Pernis. Wethouder Arno Bonte vindt het risico op aardbevingen te groot. "De lessen die in Groningen zijn geleerd zijn wat mij betreft ook van toepassing op Pernis."

Eerder sloeg de provincie al alarm over de plannen van Wiebes. Bonte stapt nu naar de rechter om het besluit van de minister te laten terugdraaien. "De minister heeft het voorstel voor de boringen in Pernis doorgezet, we hopen dat de rechter daar uiteindelijk een stokje voor kan steken", vertelt Bonte.

Het gasveld in Pernis-West zit sinds 2016 verstopt. Minister Wiebes wil een nieuw boorgat laten maken, zodat er nog tot 2030 naar gas kan worden geboord. "Dat is een slecht idee", vervolgt Bonte. "Pernis is al een gebied met een instabiele bodem die jaarlijks zakt. Als je daar ook nog eens verder gaat met gasboringen loop je het risico dat de bodemdaling en daarmee de kans op trillingen verder toeneemt."

"Los daarvan, als Rotterdam hebben we vorig jaar een klimaatakkoord gesloten. Onderdeel daarvan is dat we allemaal van het gas afgaan. Daarom zie ik ook niet in waarom er meer gas gewonnen zou moeten worden."

Hoe groot is het concrete risico op aardbevingen, als er opnieuw naar gas wordt geboord in Pernis? "Heel klein, maar als er een beving plaatsvindt lopen niet alleen de bewoners maar ook de petrochemische bedrijven risico", zegt Bonte. "Dat moeten we koste wat het kost voorkomen. Dat is precies de reden dat we als gemeente zeggen: het winnen van gas in Pernis is een slecht idee."

Lessen uit Groningen

Bonte erkent dat er nog gas aanwezig is in het veld in Pernis-West. "Maar het is niet voor niets dat de minister de gaskraan in Groningen dicht moet draaien om bevingen te voorkomen. Dan moet je niet op andere plekken, ook onder bewoond gebied, doorgaan met gaswinning. De lessen die in Groningen zijn geleerd zijn wat mij betreft ook van toepassing op Pernis."