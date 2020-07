Een arrestatieteam van de politie heeft in Rotterdam-West mogelijk een einde gemaakt aan een gijzeling. In een huis aan de Doedesstraat zou een vrouw zijn vastgehouden door een man.

Agenten gingen aan het eind van de middag zwaar bewapend naar binnen en arresteerden de man zonder problemen. In het huis zijn meerdere wapens gevonden en in beslag genomen. De vrouw was op dat moment al buiten en ongedeerd.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het huis aan de Doedesstraat.