Op één dag storing 88 én 89 aan de Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug kampt vrijdagavond met een storing, waardoor een brugdeel omhoog blijft staan. Eerder op de dag was de brug ook al niet beschikbaar door een soortgelijk mankement.

Monteurs zijn bezig om de boel te repareren. Naar verwachting is de brug rond 21.00 uur weer beschikbaar. Tot die tijd is er een omleiding ingesteld.

Na vandaag staat het aantal storingen van de Spijkenisserbrug bijna op negentig in vijf jaar tijd. De bedoeling is dat de storinggevoelige brug in 2022 een opknapbeurt krijgt.