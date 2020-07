Eindeloze mogelijkheden in de Biesbosch: 'Je vaart hier drie keer in de rondte en dan zie je nog niet alles'

Wie aan Dordrecht denkt, legt al gauw de link met de Biesbosch. Het Nationale Park is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. "Je kan hier drie keer in de rondte varen en dan heb je nog niet alles gezien. Het is hier zo groot", zegt bootverhuurder Jan van der Voort.

Presentator Erik Lemmers bezoekt op de laatste dag van de Zomertoer in de Drechtsteden het nabijgelegen Europarcs De Biesbosch. Het recreatiepark aan het water biedt plaats aan meer dan vierhonderd vakantiehuisjes. Particulieren kunnen deze opkopen en vervolgens verhuren, of lekker voor eigen gebruik houden. "Je hebt altijd de keus", zegt Corina Kooij van het vakantiepark.

Tekst gaat verder onder de foto



Gasten kunnen er binnen en buiten zwemmen, maar er is nog veel meer te doen. Veel vissers weten het park te vinden, zegt Corina. "Hier in de buurt wordt veel gevist op snoekbaars. Liefhebbers gaan door weer en wind het Hollands Diep op."

Maar ook voor bootverhuur zit je er goed. Jan verhuurt sloepen en speedboten, voor mensen met en zonder vaarbewijs. "Ik kom lelijke en vriendelijke mensen tegen", zegt hij over de bezoekers van het vakantiepark. "Ik hoef dit werk niet meer te doen, maar ik vind het gewoon leuk. Je bent buiten en je bent onder de mensen."

Zomerkamp

De jeugd kan de energie kwijt tijdens een van de zomerkampen, waarbij watersporten in en rond de Biesbosch centraal staat.

"We bieden van alles aan: wakeboardlessen, waterskieën, suppen", somt Dylan van de Wakeboard Academy op. "Dat is erg in nu. Zeker met het coronavirus, want je kan genoeg afstand houden en lekker het water op." Ervaring is niet vereist. "Onze instructeurs kunnen het iedereen leren. We hebben een mix van jongens en meisjes die het al eerder hebben gedaan en de ander nog nooit."

Het kamp begint met een longboardles. Niet geheel onbelangrijk, want de lange skateboards zijn de kampweek hét vervoersmiddel van de deelnemers.

"Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en ik heb leren wakeboarden", zegt een Utrechter die deze week het zomerkamp afsluit. Een jongen uit Alblasserdam vult aan: "Het was een leuke week en het water was ook lekker warm. Alleen vanochtend hebben we moeten schuilen voor de regen."