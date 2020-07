Bram Ladage is coronacrisis goed doorgekomen: 'Wij laten ons niet zomaar dichtgooien'

Rocco Ladage vertelt over de coronacrisis en de documentaire 'Hogerop in de Patat'

"Het is altijd schrikken als je op zondagavond hoort dat je een uur later dicht moet, met een zaak vol mensen", vertelt Rocco Ladage, directeur van snackbarketen Bram Ladage over het begin van de coronatijd. "Maar wij laten ons niet zomaar dichtgooien."

Binnen de kortste keren had de bekende frietzaak 'een mooi plan voor mekaar' om de anderhalvemetermaatregel te kunnen waarborgen. "De eerste twee weken hadden we het echt wel even wat minder. Daarna zag je met name bij de filialen in de wijken, waar de buurt gewoon hun boodschapjes gaat halen, dat die heel snel weer op het oude niveau zaten", vervolgt Rocco Ladage.

"Eigenlijk is het daarna zelfs iets drukker geworden, omdat sommige concurrenten dicht bleven. Onze filialen in bijvoorbeeld de binnenstad van Rotterdam hebben het wel moeilijk gehad."

Bezorgen

Daarom begon Bram Ladage bij zeventig filialen met bezorgen. "Dat wilden we eigenlijk nooit doen, maar nood breekt wet. We hebben daar goede reacties op gekregen, mensen vinden het fantastisch blijkt uit de reviews", vervolgt Ladage.

Bij de filialen van Bram Ladage ging men inmiddels steeds een stapje verder met de coronamaatregelen. "Van paaltjes naar spatschermen, het gaat allemaal heel gemoedelijk", vertelt Ladage. "Ik hoop alleen niet dat we straks met mondkapjes achter de frituur moeten gaan staan, dan wordt het wel heel benauwend."

Hogerop in de Patat

Rijnmond zendt zaterdagavond de documentaire 'Hogerop in de Patat', over het familiebedrijf Bram Ladage, opnieuw uit. Met in de hoofdrol vader Bram, zoon Wesley en neef Rocco. Allemaal 'hebben ze patat in hun DNA'. "Het hele gebeuren is er met de paplepel ingegoten", vertelt Rocco Ladage.

"Ik weet niet beter, ik was tien toen ik op de markt stond omdat mijn vader in stoffen handelde", vertelt de neef van oprichter Bram op Radio Rijnmond. "Dat vonden die oude dames wel leuk, zo'n klein jochie erbij. Maar ik vond het achter mij veel leuker, waar Bram met allemaal jonge meiden in zijn verkoopwagens stond. Als mijn vader even de andere kant opkeek stond ik bij Bram in de kraam."

"Zo ben ik heel vroeg daarin gerold. Mijn vader heeft in mij geen opvolger gevonden voor zijn stoffenhandel. Dat hele patatgebeuren is er met de paplepel ingegoten."

De documentaire 'Hogerop in de Patat' laat de ups en downs van Bram Ladage zien, benadrukt Rocco Ladage. "We hebben onze uitbreidingen gehad, we zijn geopend in Duitsland en Ierland en zijn nog onderweg naar Noorwegen. Aan de andere kant hadden we ook hele grote ambities die we aan de kant hebben moeten schuiven."

Hogerop in de Patat begint zaterdag om 17.00 uur op TV Rijnmond en wordt daarna elk uur herhaald.