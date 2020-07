Rotterdams zeilkoppel in Trinidad keert vrijdagnacht eindelijk terug naar Nederland

Rotterdammers Eric Westerveld en Karin Duinker vertrokken in augustus vorig jaar met hun zeilboot op een reis die hen via Kaapverdië en Suriname naar de Cariben zou brengen. Onderweg liep hun jacht averij op, waardoor het koppel strandde voor de kust van Trinidad en Tobago.

Sindsdien is er veel gebeurd. "We lagen eigenlijk prima op Tobago", vertelt Eric. "Maar na een week brak corona uit en mochten we ons niet meer verplaatsen. We lagen ruim twee maanden vast in de baai, die trouwens heel mooi was. Maar we konden geen kant uit. Onze boot had flinke schade maar die konden we niet repareren omdat we voor anker lagen."

Dus moesten Eric en Karin op zoek naar een plek waar ze hun boot aan een steiger of op land konden leggen. "Wij dachten dat het een goed idee zou zijn om naar Curaçao te gaan maar zij hielden de grenzen dicht."

Orkaanseizoen

Toen ging de tijd dringen voor het Rotterdamse zeilkoppel, het orkaanseizoen kwam er namelijk aan. "Op een gegeven moment kwam het bericht dat we naar Trinidad konden. Toen hebben we eieren voor ons geld gekozen en het hele gedoe rond Curaçao laten gaan. Nu liggen we dus in Trinidad."

Daar repareerden Eric en Karin het schip. "Dat is nu weer helemaal okee, we hebben er aan de kant lekker aan kunnen werken. We hebben hier een hele mooie plek gevonden, een soort werf met honderden schepen. Er komen hier normaal gesproken honderden zeilers naartoe, om tijdens het orkaanseizoen aan hun boot te werken."

Dat orkaanseizoen is inmiddels gearriveerd. Zaterdagnacht trekt hoogstwaarschijnlijk de tropische storm Gonzalo over het Caribisch gebied. Maar Eric en Karin hebben daar niets van te vrezen, want ze hebben een oplossing gevonden waardoor ze na elf maanden eindelijk weer naar huis kunnen.

Alles komt op zijn pootjes terecht

"Voor de kust liggen veel olieplatforms, waar elke maand de bemanning wordt vervangen met speciale chartervluchten", vertelt Eric. "Er waren nog wat stoeltjes vrij, en wij hebben het geluk dat we met dat vliegtuig mee terug kunnen. We vliegen vrijdagnacht terug naar Nederland. We zijn superblij dat we onze kinderen en familie en vrienden weer kunnen zien. Uiteindelijk komt alles helemaal op zijn pootjes terecht."

Eind goed al goed? Eric uit nog wel zijn zorgen over zeilgenoten die de tropische storm Gonzalo wél zullen gaan meemaken. "Grenada (ten noorden van Trinidad en Tobago, red.) is normaal gesproken een veilig eiland, maar Gonzalo heeft nogal een ongebruikelijke zuidelijke koers. Die storm dreigt dus over Grenada heen te gaan en daar liggen honderden zeilboten."

"De zeilerswereld in de Cariben is in rep en roer. Wij zijn veilig, maar we maken ons vooral zorgen over onze zeilgenoten."