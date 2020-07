Hulp kwam precies op tijd voor Dierenvoedselbank Rijnmond: 'We zaten te tobben, maar toen stond Sander ineens op ons terrein!'

Tijdens de coronacrisis heeft presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt, samen met de Stichting Rotterdam Mooier Maken, heel wat mensen en initiatieven in de regio een extra steuntje in de rug gegeven. Nu gaat hij terug naar een aantal oude bekenden om te zien hoe het met ze gaat.

Dit keer gaat hij langs bij de Dierenvoedselbank Rijnmond, waar ze al zes jaar zorgen voor gratis dierenvoer aan de allerarmsten in Rotterdam. Toen de hele regio aan het begin van de coronacrisis ging hamsteren, kwam er bijna geen voer meer binnen bij de dierenvoedselbank.

En dus schreef oprichter Ferry van der Kaaij begin april een brief. "Over enkele maanden verwachten wij een grote instroom van aanvragen, omdat veel mensen nu hun baan kwijtraken. Het wordt echter steeds moeilijker om de kwaliteit te blijven leveren die wij gewend zijn, omdat winkels weinig tot geen voer overhouden", stond in die brief. "Veel dierenvoedselbanken hebben de deuren al gesloten, wij willen er alles aan doen om dit te voorkomen."

Dat liet Sander dan ook niet gebeuren, en hij bezorgde ruim zevenhonderd kilo brokken bij de Dierenvoedselbank Rijnmond. "Dit is echt waanzinnig, de dierenvoedselbank is alles wat ik heb", reageerde een duidelijk ontroerde Ferry:

Ruim drie maanden later gaat Sander eens een kijkje nemen wat er met al die brokken is gebeurd. Hij treft de Dierenvoedselbank Rijnmond in volle actie, als ze net brokken aan het bezorgen zijn bij trotse hondenbezitter Heike. "Voor mij is de dierenvoedselbank heel belangrijk, want ik kan niet altijd de beste brokken kopen", vertelt ze.

Maar hoe veel mensen en dieren heeft de dierenvoedselbank in totaal blij kunnen maken met die zevenhonderd kilo brokken? "Een hele hoop", antwoordt Ricardo Tanis van de Dierenvoedselbank Rijnmond. "We hebben zeker een hele uitgifte voor 350 cliënten kunnen doen, daarna hadden we nog een beetje over en dat hebben we inmiddels ook verwerkt."

1200 dieren

"We hebben 350 cliënten, maar heel veel van hen hebben meerdere honden en/of katten. Alles bij elkaar kom je denk ik uit op grofweg 1200 dieren. Dan ben ik nog minimaal hoor." Ferry vult zijn collega aan: "Voor ons is het eigenlijk gewoon dat we dat doen, maar het is wel bijzonder inderdaad ja."

"Je kwam op het juiste moment, ons magazijn liep leeg", besluit Ricardo. "We zaten te tobben van hoe en wat, maar toen stond Sander ineens op ons terrein!"