Op kanosafari? Dat kan ook gewoon om de hoek

"Veel mensen associëren de natuur of een oerwoud per definitie met het buitenland, maar dat hoeft absoluut niet. Er zijn echt grote overeenkomsten tussen de Biesbosch en de Amazone", zegt de fotograaf.

De Paauw bezocht zelf onder meer de Amazone en verschillende gebieden in Afrika, hij was een tijd in Peru en woonde in Brazilië. Op reis maakte hij wel het een en ander mee met wilde dieren. "Ik heb een groothoekopname gemaakt van wolven en van een walrus. Die kwam vlak voor me uit het water. Ik had toen een groep mensen bij me en die schrokken zo, dat ze begonnen te huilen."

Tekst gaat verder onder de foto's van Marco de Paauw



De Biesbosch is praktisch de achtertuin van de Sleeuwijkse fotograaf. Regelmatig vaart hij door het gebied waar onder meer bevers, vossen, arenden en ijsvogels zitten. Ook organiseert hij workshops natuurfotografie voor liefhebbers van alle niveaus.

"Het grootste compliment wat ik van mensen dan kan krijgen, is dat het net voelt alsof ze op vakantie zijn. Mensen gaan altijd naar het buitenland, maar hebben niet in de gaten dat onder de rook van Rotterdam dit fantastische natuurgebied ligt."