Bijna duizend toeschouwers toegestaan bij Sparta - NAC

Mocht deze test goed verlopen, dan kan het aantal worden opgeschroefd naar maximaal 3.300 toeschouwers in totaal. Op elke tribune zullen dan 750 mensen kunnen plaatsnemen.

In een gezamenlijk opgesteld coronaprotocol, waarin is opgetrokken met Feyenoord en Excelsior, is een clubspecifiek protocol gemaakt. Dit alles in overleg met de veiligheidsregio, de gemeente Rotterdam, GGD, GHOR en de politie.

Sparta zegt binnenkort te informeren over de kaartverkoop van Sparta - NAC. "Wij gaan gezien de toegestane capaciteit het niet voor elkaar krijgen om iedereen tevreden te stellen", zegt directeur Manfred Laros op de clubwebsite.

"Graag doen wij een beroep op alle Spartanen om zich aan de nog te publiceren richtlijnen en regels te houden en deze stap naar het spelen met (beperkt) publiek te koesteren, te behouden en zodra mogelijk verder uit te breiden."