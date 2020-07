Zes tips voor een vakantie in de Drechtsteden

De zomervakantie is in volle gang. Veel mensen brengen die dit jaar noodgedwongen door in de buurt vanwege het coronavirus. Maar ook in eigen regio kan je prima vakantie vieren. In de Drechtsteden bijvoorbeeld, zoals de Zomertoer, Bestemming Rijnmond deze week liet zien. Zes tips.

Spelen in het water, in het zand en tussen de dieren

Ze hebben er vanwege het coronavirus maanden op moeten wachten, maar sinds deze week zijn de poorten van Jeugdspeelpark Hendrik-Ido-Ambacht eindelijk weer geopend. Kinderen kunnen hun ei dus weer kwijt bij de dieren en op de speeltoestellen, in het zand of in het water.

Wandel door de Crezéepolder of de Biesbosch

Wie aan Dordrecht denkt, denkt al gauw aan de Biesbosch. In het gebied kan je wandelen, varen, watersporten en fietsen. Minder bekend is de Crezéepolder, tussen Hendrik-ido-Ambacht en Ridderkerk.

Wat ooit een akker was, is inmiddels getransformeerd tot een natuurgebied waar onder meer de bever en visarend hun weg weten te vinden. De Crezéepolder is volgens boswachter Jan Alewijn Dijkhuizen een uniek gebied. Dit moet je zien!

Ga watersporten

Watersporten in Dordrecht? Jazeker! Windsurfen neemt steeds meer in populariteit toe. Binnen een dag kan je het leren, je hebt er minder kracht voor nodig dan bij kitesurfen en je hoeft er niet per se voor naar de kust. De Dordtse windsurfvereniging Windkracht zit al veertig jaar aan de Baanhoekweg, maar menig Dordtenaar weet niet van het bestaan af.

Koop een bakkie - en laat er één achter voor een ander

Deelcafé de Buurman in Hardinxveld-Giessendam is een bijzondere plek. Delen staat er centraal, op allerlei vlakken. Zo kunnen klanten voor één euro extra koffie kopen voor iemand die het zelf niet kan betalen. De zaak wordt bestierd door vrijwilligers en vrijwillige 'koekenbakkers', die thuis de lekkerste taarten maken om in het café te verkopen.

Vanuit het café ben je binnen no-time bij Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Met een vaste collectie en verschillende tijdelijke exposities is daar van alles te zien.

Bezoek de 'lelijke plekken' van Dordt

Toeristen bezoeken de Grote Kerk en de historische binnenstad van Dordrecht. Mooi om te zien, maar volgens kunstenares Mignon Nusteling bevat Dordt ook allerlei plekken die 'mooi zijn van lelijkheid'. De kauwgommuur aan de Tolbrugstraat bijvoorbeeld. En ken je de legende over het standbeeld van de Gebroeders De Witt bij de Visbrug al?



Neem een kijkje in de Grote Kerk

"Je hebt geen bezoek gebracht aan Dordrecht, als je niet in de Grote Kerk bent geweest", zegt gids Jan Doolaard. De kerk is vanwege het coronavirus momenteel alleen op woensdag- en zondagmiddag open, maar zeker een bezoek waard.