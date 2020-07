Excelsior verslaat Jong FC Utrecht: 3-2

De Kralingers namen direct het heft in handen en kwamen binnen een kwartier op voorsprong. Thomas Verhaar verlengde de bal op Stijn Meijer, die Utrecht-doelman Joey Houweling omspeelde en binnenschoot: 1-0.

Diezelfde Meijer miste een paar minuten later een kans voor open doel. Nadat hij via een rebound de doelman wederom had omspeelt, raakte hij de bal net niet hard genoeg om over de lijn te rollen.

Vlak voor rust zette Excelsior nog even aan en kwam het via Verhaar (strafschop) en Meijer (uitgespeelde aanval) op een comfortabele 3-0 voorsprong.

In de tweede helft speelde Excelsior met vijf in plaats van vier verdedigers en Jong FC Utrecht werd sterker. Via goals van Mohamed Mallahi en Hicham Acheffay kwamen de bezoekers nog dichtbij, maar het bleef bij 3-2.

