Geestelijk verzorger Marinus (73) helpt coronapatiënten op de weg terug

Hij was eigenlijk al met pensioen, maar werd vanwege de corona-pandemie gevraagd weer aan het werk te gaan. Toen de pandemie toesloeg was geestelijk verzorger Marinus van den Berg (73) nodig bij revalidatiecentrum Intermezzo in Rotterdam-Zuid. Hij schreef een boek over zijn intense ervaringen.

"Ik was een heel ernstig geval, werd door de artsen gezegd", vertelt de 73-jarige Albert Willemsen. Het virus sloeg hard toe bij de Bleiswijker. "Ik ging zowat knock-out op de bank. Het kwam vanuit het niets." Hij werd met de ambulance naar het Franciscus Gasthuis vervoerd en lag maar liefst tien weken in coma.

'Angsten en nachtmerries'

"De artsen hebben volgehouden en de boel niet in de steek gelaten. Dat is de reden dat ik hier nog zit." Willemsen kreeg complicaties en zweefde op het randje van leven en dood. Gelukkig overleefde hij, maar legt nu een lange en zware weg af om zijn oude leven weer een beetje te kunnen oppakken.

Willemsen zegt veel te hebben aan de gesprekken die hij voert met Rotterdammer Marinus van de Berg. De geestelijk verzorger was in het verleden werkzaam voor Intermezzo. Hij kwam in beeld toen verpleegkundigen merkten hoe moeilijk veel coronapatiënten het mentaal hadden op hun weg terug. "Angsten, huilbuien, paniekaanvallen en nachtmerries, dat is wat deze loodzware ziekte voor mij typeert", aldus Van den Berg.

In 'Stap voor stap, leren leven na corona' is een reeks portretten te lezen van patiënten waar de nestor van de geestelijke verzorging mee werkte. Zo maakte de dame die haar armen niet meer kan gebruiken diepe indruk op Van den Berg. "Ik kan niet eens meer mijn eigen tranen uitwissen", vertelde ze. "Dat komt wel binnen als je dat hoort."

Deprimerend uitzicht

Voor Willemsen had Van den Berg naast een luisterend oor ook wijze raad. "Meneer lag vanuit bed uit te kijken op een zwart-wit foto van de Rotterdamse haven. Mannen aan het werk. Artistiek gezien prachtig, maar psychologisch gezien niet de beste keuze."

"Dood, drijvend hout", vult Willemsen aan. De geestelijk verzorger: "deprimerend. Ik dacht: het uitzicht van deze meneer moet veranderen".

De havenfoto werd vervangen door een wand aan vrolijke kleurenfoto's van een blakende opa Albert, zijn echtgenote Ingrid en hun kinderen en kleinkinderen. "Dat heeft mij zeker geholpen. Er kwam weer een glimlach op mijn gezicht. Dan dacht ik: het is toch mooi wat we bij elkaar hebben", zegt Willemsen over die wisseling van uitzicht.

Van den Berg hoort het verhaal aan en kijkt tevreden. "Voor hen doet u het. Deze kamer is gevuld met liefde, zei ik al eerder."