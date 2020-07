Coronabesmettingen nemen ook deze week weer toe

Sinds twee weken neemt het aantal coronabesmettingen in onze regio weer sterker toe. Vooral in Rotterdam is een snelle stijging te zien. Deze stijging heeft ook deze week doorgezet.

Vorige week nam het aantal coronabesmettingen in de regio met 130 toe. Deze week is in vier dagen tijd alleen al in Rotterdam het aantal besmettingen met 130 toegenomen. In totaal werden tussen de 21 en 24 juli 206 nieuwe besmettingen in onze regio geconstateerd.

Tussen 15 en 21 juli steeg het landelijk aantal besmettingen twee keer zo snel als die week ervoor. Alleen al in Rotterdam kwamen er 237 besmettingen bij, in vergelijking met 96 die twee weken daarvoor.

In Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Molenlanden, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn de afgelopen vier dagen geen nieuwe besmettingen geconstateerd. In alle andere gemeenten in de regio kwamen er wel besmettingen bij.

Hieronder vindt je de aantallen coronabesmettingen van de afgelopen vier dagen. Daarachter staat het aantal gemelde coronabesmettingen tussen 8 en 21 juli.

Alblasserwaard: +5, +3

Alblasserdam: +1, +2

Barendrecht: +3, +4

Brielle: +0, +0

Capelle aan den IJssel: +6, +14

Dordrecht: +10, +13

Goeree-Overflakkee: +2, +1

Gorinchem: +3, +1

Hardinxveld-Giessendam: +1, +2

Hellevoetsluis: +0, +3

Hendrik-Ido-Ambacht: +6, +1

Hoeksche Waard: +6, +4

Krimpen aan den IJssel: +0

Lansingerland: +2, +8

Maassluis: +1, +6

Molenlanden: +0, +1

Nissewaard: +7, +20

Papendrecht: +2, 2

Ridderkerk: +4, +2

Rotterdam: +130, +237

Schiedam: +10, +25

Sliedrecht: +0, +0

Vlaardingen: +6, +12

Westvoorne: +1, +0

Zwijndrecht: +0, +1

Ook landelijk is er een sterkte stijging te zien. Bovendien is de zogenoemde R-waarde, het aantal mensen dat door één besmet persoon wordt geïnfecteerd, gestegen tot boven de 1, naar 1,29.

Of deze stijgingen in besmettingen de reden zijn om in te grijpen en de maatregelen aan te scherpen, daar zijn de meningen over verdeeld. Feike Sijbesma, de speciale coronagezant van het kabinet, maakt zich zorgen over een mogelijke tweede coronagolf en vindt daarom dat we nu moeten ingrijpen.

Terwijl Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, extra maatregelen nog niet nodig vindt. Tegen Omroep Zeeland zei hij vrijdag: "Op dit moment is daar geen aanleiding voor. We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en ook niet op de intensive cares. Dus dat gaat goed. Het aantal besmette mensen neemt toe, maar dat komt ook doordat we extra testen."