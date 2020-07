Rotterdam staat nog steeds boven aan lijst met coronabesmettingen

Archieffoto: De corona testlocatie bij het Topsportcentrum in Rotterdam

Ook de afgelopen vierentwintig uur zijn er van heel Nederland de meeste coronabesmettingen bij gekomen in Rotterdam en omstreken, blijkt uit cijfers van het coronadashboard van de overheid.

Sinds gisteren zijn er 29 nieuwe besmettingen in de Rijnmondregio. Dat is ruim twintig procent van alle nieuwe gevallen in ons land.



In Zuid-Holland Zuid zijn er sinds gisteren vijf besmette mensen bij gekomen. In heel Nederland gaat het om 137 mensen die positief zijn getest. Dat is het laagste aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen week.