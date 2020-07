Vlaardingen herdenkt 75 jaar Hiroshima en Nagasaki

Het is in augustus precies 75 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden verwoest door twee atoombommen. Hierbij kwamen meer dan 210 duizend mensen om het leven. De Pax Ambassade van Vrede in Vlaardingen organiseert, in samenwerking met Platform Ander Vlaardingen en Vele Vlaardingers Eén Huis, op 6 augustus een herdenkingsbijeenkomst bij het Rosarium.