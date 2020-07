'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje': roeien met eigen sloep in strijd tegen verslaving.

Met een emmer kletsnat Maaswater werd de roeiboot Recovery in de Oude Haven gedoopt. De roeiboot is bijzonder omdat die verslaafden een uitweg uit hun situatie moet bieden. Normaal doop je een boot met champagne, maar dat is hier geen optie.

Adrie Sluimer werkte vroeger bij de marine en leerde de diepste dalen van het leven kennen. Hij was tien jaar lang verslaafd aan cocaïne en drank, werd een bekende van justitie, had geen sociale contacten meer en raakte ook nog eens dakloos. Het roer moest om. Voor zijn herstel ging hij roeien met oud-mariniers. En dat werd een ware openbaring voor hem.

"Ik roeide met de mariniers langs het Noordereiland en zag ineens een oud vrouwtje naar me zwaaien. Dat greep me zo aan en het voelde zo bevrijdend, alsof ik er ineens weer toe deed",

zegt Adrie terwijl hij een blik werpt op de nieuwe roeiboot. "Ik vroeg me ook af of anderen dat gevoel ook zouden krijgen.

Een roeiteam opzetten

Door zijn eigen ervaringen als voormalig verslaafde en de positieve gevoelens over het roeien wist Adrie het: hij ging een eigen roeiploeg opzetten. Vanuit zijn werk als ervaringsdeskundige bij Antes werd dat in gang gezet en werd het team 'Roeien in Herstel' opgericht.

Door met een groep te werken aan hetzelfde doel, namelijk de boot vooruit krijgen, gaat de knop om. "Het roeien zorgt dat je even niet denkt aan gezeur. Je bent 24 uur per dag bezig met problematiek en daardoor ben je opgesloten in je eigen hoofd. En door het roeien gaat dat weer open en gaat alles weer leven", zegt de oprichter van het roeiteam.

Groepsgevoel belangrijk

Ook Joël is bekend met drank- en drugsproblematiek. Hij roeit tegenwoordig mee in de boot en ziet in wat deze groep zo belangrijk voor elkaar maakt. "De verbondenheid", zegt hij resoluut. "Ik voel me hier thuis met lotgenoten. Maar ook dat je mee mag doen met een doel. En ik sta er niet alleen voor, dat is het vooral."

"Hier oordelen we niet over elkaar want we komen allemaal uit hetzelfde schuitje", zegt Adrie met een knipoog naar hun eigen schuit. "Het gaat erom waar je naartoe wilt en niet waar je vandaan komt. En hoewel we een sportvereniging zijn hebben we hier vanzelfsprekend geen derde helft."

Deelnemen aan wedstrijden

Inmiddels wordt er wekelijks getraind en is er zelfs al meegedaan aan wedstrijden. Zoals de prestigieuze Great River Race in Londen, een race waar meer dan 300 boten aan deelnamen. De mannen eindigden uiteindelijk op een verdienstelijke 41e plek.

Al die tijd mocht de sloep van het in Rotterdam gestationeerde Korps Mariniers worden gebruikt. Door het succes en de groeiende animo onder patiënten van Antes was er de wens voor een eigen sloep, en die wens is nu dus uitgekomen.