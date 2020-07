Douane onderschept voor 18 miljoen cocaïne in Rotterdam

De douane heeft zaterdag bij verschillende controles twee partijen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Het ging in totaal om 242 kilo drugs met een straatwaarde van ruim 18 miljoen euro.

De eerste partij zat verstopt in een container geladen met vruchtvlees van sinaasappels. De container kwam afgelopen woensdag aan met een zeeschip uit Brazilië en was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. In totaal troffen douaniers, verstopt achter een wand, dertig kilo cocaïne aan.

Een andere partij werd later op de dag ontdekt in een container geladen met printerinkt. De container kwam ook uit Brazilië en was bestemd voor een bedrijf in Duitsland. In de container zaten elf sporttassen verstopt met daarin 212 kilo cocaïne.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. De ontvangende bedrijven hebben vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken.