Voor het eerst dit jaar grote handhavingsactie in de Biesbosch.

Staatsbosbeheer en de politie hebben zaterdag voor het eerst van het jaar een grote handhavingsactie in de Dordtse Biesbosch gehouden. In coronatijd trekt het natuurpark veel bezoekers maar door het slechte weer was het rustig.

Normaal gesproken komt de brede handhavingsactie meermaals per jaar voor in de Biesbosch. Dit jaar liep dat anders zegt buitengewoon opsporingsambtenaar van het Nationaal Park Biesbosch Michael Schouten. "Door de coronamaatregelen konden we dit jaar niet eerder zo'n actie houden. We hebben toen voornamelijk individueel gehandhaafd op het naleven van de anderhalvemeterregel. Normaal hebben we tussen mei en oktober zo'n vier tot zes keer een handhavingsactie als deze."

Overtredingen

De handhavers kwamen in de afgelopen periode een hoop overtredingen tegen in de Biesbosch, zegt Schouten. "Op het water gaat het dan voornamelijk om boten die te hard varen en jet ski's die varen op plaatsen waar dat verboden is."

Maar ook op het land zijn er de nodige problemen waardoor handhaving nodig is. "Soms voel ik me echt een vuilnisman. Dan ligt de boot op de terugweg vol met flesjes, blikjes en andere rotzooi. Maar we zien de laatste tijd ook vaak barbecues die niet los staan van de grond. Het gras verbrand en ook het leven daaronder zien we voorlopig niet meer terug."

Door het slechte weer was het zaterdag rustig in de Biesbosch en hielden de bezoekers van het natuurpark zich aan de regels. Schouten zou het graag iedere dag zo zien. "Dit is zoals we het graag zien. Mensen die zich netjes aan de regels houden en genieten van de natuur."