Brand in loods Alblasserdam onder controle

Bij een brand in een leegstaande loods in Alblasserdam kwam veel rook vrij. De rookwolken trokken over de WestKinderdijk heen richting Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland. Er is een NL-Alert uitgegaan naar de omliggende woonwijken.

De brandweer raadde omwonenden van voormalig constructiebedrijf Mercon-Kloos aan om ramen en deuren gesloten te houden. Er werden metingen verricht om te kijken of er asbest is vrij gekomen. Maar volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is dat 'zeer onwaarschijnlijk'.



Er zijn vaker brandjes in en rond de loods. Begin deze maand was het nog raak. Toen was het vuur buiten in de bosjes begonnen.

De loodsen staan op de nominatie om te worden gesloopt. Er komen woningen voor terug.