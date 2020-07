Schoten gehoord in Rotterdam Spangen

Rond half tien in de avond kreeg de politie Rotterdam een melding dat er geschoten was bij de Spartastraat. Maar bij aankomst bleken er geen gewonden of verdachten te zijn.

In eerste instantie trof de politie ook geen hulzen aan. Maar na wat rond kijken vonden ze even verderop aan de Horvathweg toch twee hulzen. De politie roept de hulp van eventuele getuigen in om uit te zoeken wat er is gebeurd.