Feyenoord begint maandag aan voorbereiding nieuwe seizoen

De eerste sessie van het nieuwe seizoen is niet toegankelijk voor supporters. Feyenoord is van plan om op woensdag 5 augustus een openbare training voor supporters te organiseren in De Kuip. Of dit mogelijk is, wordt later deze week bekend.

Hou maandag de website en Social Media kanalen van Rijnmond in de gaten voor verslaggeving van de eerste Feyenoord-training van het nieuwe seizoen.